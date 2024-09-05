«Зенит-Казань» – десятикратный обладатель Суперкубка России

Казанский «Зенит» в десятый раз в своей истории завоевал Суперкубок России по волейболу.

Фото: © пресс-служба ВК «Зенит-Казань»

В упорном противостоянии с московским «Динамо» подопечные Алексея Вербова вновь доказали свое превосходство, продемонстрировав высший класс игры.

Счет в матче открыли динамовцы, выиграв первую партию со счетом 21:19. Однако казанцы не дрогнули и, мобилизовавшись, вырвали победу во второй партии (25:20). Решающим моментом стала финальная атака, в которой Михаил Лабинский точным ударом не оставил шансов сопернику. Третья партия держала болельщиков в напряжении до последнего розыгрыша. «Зенит» уступал по ходу сета, но сумел сравнять счет (19:19). Ключевую роль в концовке сыграла ошибка лидера «Динамо» Цветана Соколова, которая принесла победу казанцам – 25:23.