«Зенит-Казань» – десятикратный обладатель Суперкубка России

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Спорт
5 сентября 2024  08:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский «Зенит» в десятый раз в своей истории завоевал Суперкубок России по волейболу.

 Фото: © пресс-служба ВК «Зенит-Казань»

В упорном противостоянии с московским «Динамо» подопечные Алексея Вербова вновь доказали свое превосходство, продемонстрировав высший класс игры.

Счет в матче открыли динамовцы, выиграв первую партию со счетом 21:19. Однако казанцы не дрогнули и, мобилизовавшись, вырвали победу во второй партии (25:20). Решающим моментом стала финальная атака, в которой Михаил Лабинский точным ударом не оставил шансов сопернику. Третья партия держала болельщиков в напряжении до последнего розыгрыша. «Зенит» уступал по ходу сета, но сумел сравнять счет (19:19). Ключевую роль в концовке сыграла ошибка лидера «Динамо» Цветана Соколова, которая принесла победу казанцам – 25:23.

 Фото: © пресс-служба ВК «Зенит-Казань»

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