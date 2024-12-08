Зенит-Казань сразится за выход в финал Кубка России

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Спорт
8 декабря 2024  19:45

В воскресенье казанский волейбольный клуб «Зенит-Казань» будет бороться за путёвку в финал Кубка страны. Команда встретится с новосибирским «Локомотивом» в полуфинале, который пройдет на домашней арене «Зенита».

Первая игра этой серии состоялась на площадке «Локомотива», где поддержка более 5 000 зрителей не смогла помешать команде из Татарстана одержать уверенную победу со счётом 3:0. Главный тренер «Зенита» Алексей Вербов отметил, что матч был сложным, но команда продемонстрировала отличный уровень игры: «Давно не выигрывали в Новосибирске 3-0, но нужно избежать расслабления. Важно восстановиться к домашнему матчу».

Для того чтобы выйти в финал, «Зениту» достаточно выиграть две партии в предстоящей встрече. Напомним, что в субботу определился первый финалист — московское «Динамо», которое в двух играх преодолело кемеровский «Кузбасс» с одинаковым итогом 3:0.

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