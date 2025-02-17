«Зенит» одержал «сухую» победу в Оренбурге

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Спорт
17 февраля 2025  10:18
Автор:
Эдгар Витковский

Казанский «Зенит» в Оренбурге справился с местным «Оренбуржьем» в матче 26-го тура Суперлиги. Вторую встречу подряд казанские волейболисты завершили «всухую», 3:0 (25:19, 25:18, 25:20). На игру с аутсайдером лиги не поехали несколько лидеров команды: Максим Михайлов, Майка Кристенсон, Сэм Деру и Дмитрий Волков.

Лучшим бомбардиром встречи стал диагональный казанцев Кирилл Клец, набравший 18 очков. Блок «Зенит» выиграл со счётом 14:5, причём центральный блокирующий Роман Романовский собрал столько же блоков, сколько «Оренбуржье» за весь матч.

Победа стала для «Зенита» 12-й подряд в Суперлиге. Команда продолжает лидировать в таблице с 68 очками.

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