«Зенит» Петербурга вышел в финал Суперлиги, где сыграет с казанцами

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Спорт
9 апреля 2025  08:45

Вчера «Зенит» Владимира Алекно разгромил «Белогорье» (3:1, 3:0 в серии) и вышел в финал Суперлиги. Теперь петербуржцы встретятся с казанским «Зенитом», который в полуфинале обыграл «Динамо-ЛО» (3:0).

Финальная серия стартует 17 апреля в 18:00 (мск). Матчи пройдут:

  • 17 и 23 апреля – в Казани,

  • 19 апреля – в Петербурге.

По пути в финал петербуржцы победили АСК (2:0) и «Локомотив» (2:0), а казанцы, пропустив 1/8, выиграли у «Кузбасса» (2:0).

В матчах за 3-е место сыграют «Белогорье» и «Динамо-ЛО» – 16, 18 и 22 апреля в 18:00 (мск).

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