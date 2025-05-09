«Зенит» пробился в полуфинал Кубка России

Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» во втором матче группы А «Финала шести». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:14, 25:27, 25:20). Лучшим бомбардиром в составе казанцев стал Михаил Лабинский, набравший 22 очка. «Зенит» выиграл подачу со счётом 7:6, а на блоке команды показали равный результат (7:7). При этом «Динамо-ЛО» чаще допускало ошибки (31 против 21 у «Зенита»).

Подопечные Алексея Вербова вышли в полуфинал Кубка России, где 10 мая встретятся с «Локомотивом». Во втором полуфинале сильнейшего выявят «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо».