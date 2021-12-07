Женщину, жестоко избившую дочь, отпустили из отдела полиции под подписку о невыезде

Женщину, жестоко избившую дочь на видео, отпустили из отдела полиции под подписку о невыезде. Об этом «КВ» сообщили в прокуратуре Татарстана.

Суд должен решить вопрос о лишении 31-летней жительницы Казани родительских прав.

Прокуратура РТ взяла на особый контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 31-летнюю женщину, которая записала на видео избиение своего полуторагодовалого ребенка. Сделано это было после того, как 1 декабря в отдел полиции «Азино-2» обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала сотрудникам полиции, что ее невестка жестоко обращается с внучкой — полуторагодовалой малышкой.