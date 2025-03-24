«Зилант» упрочил лидерство за шесть игр до окончания чемпионата

Казанский «Зилант» одержал две победы в домашних спаренных встречах чемпионата Высшей лиги по гандболу. Гандболисты не оставили шансов команде МССУОР №2-Академия из столицы (33:26, 29:26). С 29 очками после 18 встреч «Зилант» лидирует в турнирной таблице, воспользовавшись ошибкой ближайшего преследователя – клуба «Скиф». Омичи 2 марта потерпели домашнее поражение от «Ростов-Дона» (30:33) и отстают от казанцев на одно очко, имея при этом две игры в запасе.

«Зилант» продолжит чемпионат апрельскими гостевыми играми против дубля «Чеховских Медведей».