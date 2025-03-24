«Зилант» упрочил лидерство за шесть игр до окончания чемпионата

news_top_970_100
Спорт
24 марта 2025  21:03
Автор:
Эдгар Витковский

Казанский «Зилант» одержал две победы в домашних спаренных встречах чемпионата Высшей лиги по гандболу. Гандболисты не оставили шансов команде МССУОР №2-Академия из столицы (33:26, 29:26). С 29 очками после 18 встреч «Зилант» лидирует в турнирной таблице, воспользовавшись ошибкой ближайшего преследователя – клуба «Скиф». Омичи 2 марта потерпели домашнее поражение от «Ростов-Дона» (30:33) и отстают от казанцев на одно очко, имея при этом две игры в запасе.

«Зилант» продолжит чемпионат апрельскими гостевыми играми против дубля «Чеховских Медведей».

news_right_column_240_400
Новости
«Зилант» упрочил лидерство за шесть игр до окончания чемпионата
Жители Казани смогут пройти бесплатную флюорографию 25 и 26 марта
Два форварда «Ак Барса» стали лучшими снайперами команды за регулярку
РТ получит 2,7 млрд рублей на развитие технологий беспилотников
Казань встретит 25 марта весенними +10°C
Свыше 28 тысяч медиков Татарстана получают спецвыплаты
Анвар Гатиятулин рассказал, кто будет защищать ворота команды в Екатеринбурге
«Ак Барс» на 19-м месте в списке самых посещаемых клубов Европы