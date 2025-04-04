Жилье – главная цель маткапитала в Татарстане

Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением использования маткапитала у жителей Татарстана. По данным Отделения Социального фонда РФ по РТ, за все годы программы более 324 тыс. семей республики потратили на это свыше 142 млрд рублей, включая 2,3 млрд в этом году, пишет «Татар-информ».

На образование детей направили 2,6 млрд рублей (50 тыс. семей), а на ежемесячные выплаты – 2,5 млрд (34 тыс. семей). Единовременные выплаты получили 4 тыс. татарстанцев (17 млн рублей).

Также 236 женщин вложили 50 млн рублей в накопительную пенсию, а три семьи использовали 139 тыс. рублей на адаптацию детей-инвалидов.