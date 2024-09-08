Зиля Валеева объяснила роль общественных наблюдателей в Татарстане

Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева провела заседание в Центре общественного наблюдения за выборами, который развернут на базе ОП РТ.

Зиля Валеева подчеркнула значимость общественного контроля для обеспечения легитимности выборов. По ее словам, институт наблюдения за выборами, несмотря на сравнительно недолгую историю, уже успел стать неотъемлемой частью избирательного процесса в России.

Глава Общественной палаты РТ обратила внимание на то, что в Центре общественного наблюдения работают не только общественники, но и квалифицированные юристы, готовые оперативно отреагировать на любые обращения.

Для оперативного получения информации налажена прямая связь с муниципальными общественными палатами. Представители районов Татарстана сообщают о ходе голосования, делятся наблюдениями и лучшими практиками.

По словам Зили Валиевой, выборы в республике проходят в спокойной и доброжелательной атмосфере. Общественные наблюдатели активно включились в работу и внимательно следят за ходом голосования на избирательных участках.