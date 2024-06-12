Зиля Валеева: Парад в Кремле - это символ мирной жизни, единства народов

Парад начался на площади у Спасской башни, у памятника поэту-герою Мусе Джалилю Здесь звучали народные песни, мелодии разных народов. Волонтеры «Молодой гвардии» раздавали ленточки с российским триколором. Посетители Казанского Кремля – гости из разных регионов России и зарубежных стран интересом наблюдали за парадом, фотографировались с его участниками, многие сами с радостью присоединялись к шествию.

В Параде дружбы народов приняли участие Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов, депутат Госсовета РТ Наталья Рыбакова, Руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин, Герой России Расим Баксиков, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, другие известные люди, национальные творческие коллективы.

- Наша многонациональная страна – страна с величайшей историей, традициями народов, проживающих здесь. У нас много народов, много языков, и сегодня мы говорим на языке любви к своей стране, на языке уважения друг к другу, уважения и почтения к традициям всех народов. Парад в Кремле - это символ мирной жизни, единства народов, и именно это единство ведет к процветанию страны. Наша страна – наш родной дом. С нашей страной связаны все наши мечты, наше будущее, счастье наших детей и внуков. – поздравила всех с праздником Зиля Ваеева.