Зима в Татарстане: Морозы возвращаются на Рождество

news_top_970_100
Республика
3 января 2025  22:55

Ближайшие дни принесут изменения в погодные условия Татарстана. 4 января на территории республики ожидаются сильные снегопады и метель, с порывами ветра до 18 м/с. Ночью температура прогнозируется от 0 до -5 градусов, а днем - до +3 градусов.

В воскресенье, 5 января, существенных изменений не предсказывается: снегопады продолжатся, а температурные показатели начнут снижаться.

Понедельник, 6 января, станет переломным моментом: снегопады прекратятся, но температура продолжит снижаться. Ночью ожидается мороз до -13 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться в пределах -4 до -9 градусов.

news_right_column_240_400
Новости
Зима в Татарстане: Морозы возвращаются на Рождество
«Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Ладой» в первом своем матче 2025 года
Более 4 тысяч татарстанцев изменили свою профессию благодаря нацпроекту «Демография»
Мобильные поликлиники начинают свою работу в Татарстане
Авария на теплосетях оставила один из микрорайонов Альметьевска без отопления
А как вы встретили Новый год?
Новая трасса в обход Челнов: экономия времени и повышение безопасности
Звездопад и большое Солнце: что ждет татарстанцев в новогодние выходные