Зима в Татарстане: Морозы возвращаются на Рождество

Ближайшие дни принесут изменения в погодные условия Татарстана. 4 января на территории республики ожидаются сильные снегопады и метель, с порывами ветра до 18 м/с. Ночью температура прогнозируется от 0 до -5 градусов, а днем - до +3 градусов.

В воскресенье, 5 января, существенных изменений не предсказывается: снегопады продолжатся, а температурные показатели начнут снижаться.

Понедельник, 6 января, станет переломным моментом: снегопады прекратятся, но температура продолжит снижаться. Ночью ожидается мороз до -13 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться в пределах -4 до -9 градусов.