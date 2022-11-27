 Житель Азнакаевского района РТ подозревается в покушении на убийство брата
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Житель Азнакаевского района РТ подозревается в покушении на убийство брата

Пострадавшего доставили в больницу.

Республика
27 ноября 2022  15:15
Автор:
Роза Габитова

Житель Азнакаевского района Татарстана подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике. 

По данным следствия, 18 ноября этого года подозреваемый и его сожительница пришли в гости к двоюродному брата. Они распивали алкоголь. В ходе вечера между мужчина возник конфликт. После чего злоумышленник достал перочинный нож и нанес удар в живот брата. 

Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что двух жителей Бугульмы 1999 и 2000 годов рождения приговорили к 9 годам строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

 

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