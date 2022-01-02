 Житель Елабуги получили ожоги от разорвавшейся в руках петарды
news_header_top_970_100

Житель Елабуги получили ожоги от разорвавшейся в руках петарды

Мужчина получил термические ожоги кистей рук первой степени.

Республика
2 января 2022  10:10

В Елабуге во время празднования Нового года мужчина получил ожоги из-за разорвавшейся в руках петарды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение об инциденте поступило 1 января в 00:49. Пострадавший обратился в Елабужскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении. У мужчины термические ожоги кистей рук первой степени. 

Напомним, за два часа до наступления 2022 года в Набережных Челнах пострадала 25-летняя девушка. На балкон ее квартиры залетела петарда.

Новости
В Казани загрузка хостелов в новогодние праздники достигает 60%
В Казани высадят кустарники и деревья на 25,8 млн рублей
В Казани отравились угарным газом четыре человека, двое из них дети
В Татарстане в ноябре 2021 года от COVID-19 скончались 1,9 тысячи человек
В Татарстане за 2021 год по нацпроекту построено 13 детских садов
Житель Елабуги получили ожоги от разорвавшейся в руках петарды
От СМС-пропусков до QR-кодов в транспорте: что пережили татарстанцы за два года ковида
От СМС-пропусков до QR-кодов в транспорте: что пережили татарстанцы за два года ковида
Шесть работодателей в Татарстане погасили долги по зарплате более чем на 3 млн рублей