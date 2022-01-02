Житель Елабуги получили ожоги от разорвавшейся в руках петарды

В Елабуге во время празднования Нового года мужчина получил ожоги из-за разорвавшейся в руках петарды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение об инциденте поступило 1 января в 00:49. Пострадавший обратился в Елабужскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении. У мужчины термические ожоги кистей рук первой степени.

Напомним, за два часа до наступления 2022 года в Набережных Челнах пострадала 25-летняя девушка. На балкон ее квартиры залетела петарда.