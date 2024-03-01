Житель Татарстана признался в убийстве своей сожительницы во время «пьяного застолья»

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Республика
1 марта 2024  16:07
Автор:
Эндже Гарафиева

46-летнего жителя Ютазинского района обвиняют в убийстве. Мужчина признал свою причастность к совершению преступления.

В день празднования Дня защитника Отчества мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. Но в какой-то момент между ними возник конфликт.

Мужчина вооружился ножом и вонзил его в ногу своей возлюбленной. 37-летняя ютазинка скончалась от полученных травм.

Следователь попросил суд заключить под стражу обвиняемого. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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