Житель Татарстана признался в убийстве своей сожительницы во время «пьяного застолья»

46-летнего жителя Ютазинского района обвиняют в убийстве. Мужчина признал свою причастность к совершению преступления.

В день празднования Дня защитника Отчества мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. Но в какой-то момент между ними возник конфликт.

Мужчина вооружился ножом и вонзил его в ногу своей возлюбленной. 37-летняя ютазинка скончалась от полученных травм.

Следователь попросил суд заключить под стражу обвиняемого.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.