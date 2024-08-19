Житель Зеленодольска спас 11 человек во время шторма и получил медаль

Вечером 29 июля 2023 года, во время сильного шторма, Павел Матвеев получил звонок от руководителя Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергея Евсеева с просьбой о помощи. Недалеко от Свияжска лодки терпяли бедствие с людьми на борту.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Не раздумывая ни секунды, Павел отправился на помощь на гидроцикле. Действуя быстро и решительно, он спас семью из четырёх человек, а затем ещё семерых человек из перевернутой лодки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан, житель Зеленодольска награждён медалью «За спасение погибающих на водах» за героический поступок.