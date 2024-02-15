Жителей столицы РТ, ищущих работу, приглашают на четыре ярмарки вакансий

До конца февраля в Казани проведут 4 ярмарки вакансий. Площадками станут центры занятости населения города.

Сейчас в Казани предлагают 13 тысяч рабочих мест в 2 тысячах организаций столицы. В прошлом году прошло больше 60 ярмарок вакансий. Уровень безработицы упал с 0,49% до 0,27%.

Ближайшая ярмарка состоится во вторник, 20 февраля. Жителей Кировского и Московского районов будут ждать с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Гагарина, 46. Телефон для справок: +7(843)564-38-32.

Посетителям расскажут о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях районов, проконсультируют по вопросам государственных гарантий, законодательства в сфере труда.

В отделении центра занятости по Вахитовскому и Приволжскому районам казанцам помогут трудоустроиться 21 февраля. Мини-ярмарка вакансий пройдет с 9:00 до 11:00. Филиал расположен по адресу: ул. Братьев Касимовых, 22/7. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(843)224-88-05.

В этот же день мини-ярмарку вакансий организуют для жителей Советского района. Соискатели смогут обратиться за помощью в трудоустройстве с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Р.Зорге, 102. Консультации проводятся по телефону: +7(843)205-54-53.

Завершит серию мероприятий мини-ярмарка вакансий в филиале центра занятости по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам. Она пройдет 22 февраля с 10:00 до 12:00 по адресу: пр. Ибрагимова, 41. Задать интересующие вопросы можно по телефону: +7(843)560-88-98.