Жители домов в Советском районе на сутки останутся без воды

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Город
9 июля 2024  13:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Советском районе с 09:00 16 июля до 11:00 17 июля планируется отключение водоснабжения в связи с производством работ по подключению переложенного участка водопровода постройки 1974 года. Об этом сообщает «Казанский Водоканал» в своих соцсетях. 

Реконструкция участка протяженностью 650 метров от улицы Красная Позиция до улицы Адмирала Кутуя необходима для присоединения его к централизованным сетям водоснабжения города.

Отключение затронет часть Советского района, список адресов с уточнением степени ограничения подачи воды (ориентировочно до 2-го этажа с возможными кратковременными перебоями) доступен на сайте.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны по поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и гарантирует, что специалисты сделают все возможное, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки.

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