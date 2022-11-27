Жители двух улиц Вахитовского района Казани почти на сутки останутся без воды

Жители нескольких домов Вахитовского района Казани почти на сутки останутся без воды. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Так, водоснабжение будет отключено с девяти утра 28 ноября до пяти утра следующего дня в домах на улицах Горького и Жуковского.

Причина отключения водоснабжения — проведение работ по подключению водопровода.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жители нескольких домов Ново-Савиновского района Казани почти на сутки останутся без воды. Водоснабжение будет отключено с девяти утра 29 ноября до шести утра следующего дня в домах на улицах Адоратского, Четаева, Чистопольская, Сибгата Хакима, проспект Ямашева.