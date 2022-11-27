 Жители Ново-Савиновского района Казани почти на сутки останутся без воды
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Жители Ново-Савиновского района Казани почти на сутки останутся без воды

Причина отключения водоснабжения — подключение двух водопроводов.

Город
27 ноября 2022  13:20
Автор:
Роза Габитова

Жители нескольких домов Ново-Савиновского района Казани почти на сутки останутся без воды. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Так, водоснабжение будет отключено с девяти утра 29 ноября до шести утра следующего дня в домах на улицах Адоратского, Четаева, Чистопольская, Сибгата Хакима, проспект Ямашева.

Причина отключения водоснабжения — подключение двух водопроводов. По просьбе жителей будут размещаться автоцистерны.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани на несколько дней ограничат движение на участке улицы Нариманова.

 

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