Жители Иннополиса стали самыми интернет-активными в Татарстане. Они используют на 60% больше, чем татарстанцы из других городов. Соответствующие данные приводят специалисты по big data МегаФона.

Так, в среднем жители Иннополиса используют 35,7 Гб мобильных данных, Мамадыша — 28 Гб, Нижнекамска — 26,6 Гб, Казани — 25,6 Гб и Альметьевска — 25 Гб

Обычно татарстанцы прокачивают по 22 Гб, что на 18% больше, чем прошлом году (19 Гб). В 2021 году Казань занимала вторую строчку рейтинга, а третью — Агрыз.

Самым общительным городом Татарстана стал Нурлат. Его жители разговаривают по телефону 9 часов 9 минут в месяц. Также в пятерке лидеров оказались Болгар, Буинск, Тетюши и Чистополь.

В среднем жители других городов республики проговаривают по телефону 5 часов 8 минут в месяц.