 Жители Иннополиса стали самыми интернет-активными в Татарстане
news_header_top_970_100

Жители Иннополиса стали самыми интернет-активными в Татарстане

В среднем горожане используют почти 36 Гб мобильных данных.

Республика
21 ноября 2022  19:02
Автор:
Роза Габитова

Жители Иннополиса стали самыми интернет-активными в Татарстане. Они используют на 60% больше, чем татарстанцы из других городов. Соответствующие данные приводят специалисты по big data МегаФона. 

Так, в среднем жители Иннополиса используют 35,7 Гб мобильных данных, Мамадыша — 28 Гб, Нижнекамска — 26,6 Гб, Казани — 25,6 Гб и Альметьевска — 25 Гб

Обычно татарстанцы прокачивают по 22 Гб, что на 18% больше, чем прошлом году (19 Гб). В 2021 году Казань занимала вторую строчку рейтинга, а третью — Агрыз.

Самым общительным городом Татарстана стал Нурлат. Его жители разговаривают по телефону 9 часов 9 минут в месяц. Также в пятерке лидеров оказались Болгар, Буинск, Тетюши и Чистополь.

В среднем жители других городов республики проговаривают по телефону 5 часов 8 минут в месяц.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса