Жители Казани стали чаще ездить в Москву и Санкт-Петербург на поездах

Пассажиропоток на железнодорожных маршрутах из Казани в Москву и Санкт-Петербург значительно вырос, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

За первые семь месяцев 2024 года поездами дальнего следования между этими городами воспользовались более 370 тысяч пассажиров, что на 18% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Рост популярности железнодорожных поездок отмечен как в столицу России, так и в город на Неве. Так, пассажиропоток между Казанью и Москвой увеличился на 17%, превысив 335 тысяч человек. На направлении Казань-Санкт-Петербург количество пассажиров выросло на 20% и составило более 37 тысяч человек.