Жители Казани высадят цветы у цирка

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Город
28 мая 2024  16:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 29 мая, у Казанского цирка начнется массовая высадка цветов, в которой могут принять участие все желающие. МУП «Горводзеленхоз» организует мастер-класс, где специалисты покажут, как правильно сажать растения. Вместе с горожанами будет создана самая большая клумба в городе площадью 1200 кв.м.

Акция стартует в 10:00 на площади между цирком и Центральным стадионом. Чтобы обеспечить всех необходимым инвентарем, желающие принять участие должны отметить свое присутствие в комментариях, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Этим летом в Казани планируют украсить цветами 84 улицы, общая площадь цветников составит 15 тысяч кв.м. Оформление будет выполнено на улицах Пушкина, Лобачевского, Николая Ершова, Сибгата Хакима, Оренбургском тракте, проспекте Универсиады и других участках города.

Напомним, что татарстанскую столицу этим летом будут украшать 2 тысячи цветочных кашпо, в которых будут расти бегония, гацания, табак, георгины, тагетес, ценерария, сальвия и петуния.

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