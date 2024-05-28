Жители Казани высадят цветы у цирка

Завтра, 29 мая, у Казанского цирка начнется массовая высадка цветов, в которой могут принять участие все желающие. МУП «Горводзеленхоз» организует мастер-класс, где специалисты покажут, как правильно сажать растения. Вместе с горожанами будет создана самая большая клумба в городе площадью 1200 кв.м.

Акция стартует в 10:00 на площади между цирком и Центральным стадионом. Чтобы обеспечить всех необходимым инвентарем, желающие принять участие должны отметить свое присутствие в комментариях, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Этим летом в Казани планируют украсить цветами 84 улицы, общая площадь цветников составит 15 тысяч кв.м. Оформление будет выполнено на улицах Пушкина, Лобачевского, Николая Ершова, Сибгата Хакима, Оренбургском тракте, проспекте Универсиады и других участках города.

Напомним, что татарстанскую столицу этим летом будут украшать 2 тысячи цветочных кашпо, в которых будут расти бегония, гацания, табак, георгины, тагетес, ценерария, сальвия и петуния.