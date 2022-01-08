 Жители Набережных Челнов жалуются на неочищенные дороги
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Жители Набережных Челнов жалуются на неочищенные дороги

По словам челнинцев, прошедший снегопад сделал невозможный проезд для автомобилей как по основным, так и внутриквартальным дорогам.

Республика
8 января 2022  17:10
Автор:
Эдуард Салихов

Жители Челнов в соцсетях жалуются на неочищенные дороги. По их словам, прошедший снегопад сделал невозможный проезд для автомобилей как по основным, так и внутриквартальным дорогам. 

На жалобы челнинцев отреагировал представитель ГИБДД. В случае образования внештатной ситуации на дорогах он предложил обращаться за помощью по телефонам 8 (843) 533-38-88, 8 (843) 291-91-91.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на уборку дорог вышли 479 рабочих и 373 единицы техники. За сутки с городских улиц вывезли 13 тыс. 890 тонн снега.

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