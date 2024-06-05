Жители Нижнекамска требуют установки светофора на участке, где произошел наезд на женщину

Местные жители города Нижнекамск обратились с просьбой установить светофор или «лежачий полицейский» возле детского сада № 89 на улице Спортивной. Эту проблему жители города обсуждают в социальных сетях.

На этой дороге часто происходят дорожные происшествия с участием пешеходов, обратили внимание местные жители. Последнее ДТП случилось четвертого июня, когда женщина оказалась под колесами автомобиля.

«На этом пешеходном переходе находятся детский сад и школа-интернат для глухонемых. Мы каждый раз переходим его с тревогой», – написал один из жителей этого района.