Жители поселка в Нижнекамске вынуждены переезжать из-за загрязненного воздуха

В Нижнекамске жители одного из поселков из-за неприятного запаха вынуждены переезжать, так как он плохо влияет на их самочувствие. Об этом сняли репортаж «НТР-24».

Местные жители отмечают, что из-за запаха у них болит голова и «какая-то вялость», из-за чего многие переезжают подальше, в деревни. Тем не менее, когда жители обращались к экологам, те сообщали, что все в порядке.

Однако после обращения корреспондента «НТР-24», специалисты Министерства экологии взяли повторные пробы и зафиксировали превышение нормы выбросов загрязняющих веществ. Есть вероятность, что запах стал результатом деятельности одного из заводов Нижнекамска.

Позже руководитель Закамского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Алексей Лобанов заявил, что юридическое лицо привлечено к ответственности. Компании «Камасталь» вынесли предписание на устранение нарушений, которое организация должна выполнить до марта 2022 года.