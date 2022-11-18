 Жители РТ смогут задать вопрос о защите прав потребителей в приемной президента России
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Жители РТ смогут задать вопрос о защите прав потребителей в приемной президента России

Мероприятие пройдет в режиме телефонной связи.

Республика
18 ноября 2022  10:36
Автор:
Ольга Ильина

В приемной президента России в РТ 21 ноября с 10 утра до 12 дня пройдет мероприятие «Защита потребительских прав граждан» в режиме телефонной связи «Прямая линия».

На вопросы татарстанцев ответит и.о. начальника отдела защиты прав потребителей Элина Портьянова

Телефон прямой линии: 8 843 221-80-35.

Ранее «КВ» сообщали, что предпринимателям Татарстана расскажут, как вступить в реестр соцпредприятий и получить поддержку. В Казани во второй половине ноября стартует серия круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социальной деятельностью или планирующих начать таковую.

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