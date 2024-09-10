Жители Татарстана этой осенью высадят 1 миллион деревьев

news_top_970_100
Республика
10 сентября 2024  15:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В республике пройдет масштабная акция «Сохраним лес», в рамках которой планируется высадить миллион саженцев на площади более 200 гектаров. Об этом на сегодняшнем брифинге в Казани сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Как отметил министр, участки для посадки деревьев уже подбираются – как на территории лесного фонда (98 га), так и на землях муниципалитетов. Как обычно, плоащдками для высадки деревьев станут лесопосадки рядом с деревнями Вороновка и Пиголи, на территории санатория «Каменка» и рядом с жилым массивом Большие Дербышки.

В рамках акции планируется высадить саженцы сосны, ели, лиственницы, липы, рябины и других пород.

Ранее мы писали, что власти Татарстана рассматривают возможность увеличения единовременных выплат для молодых специалистов лесной отрасли до 300-500 тысяч рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанцев предупредили, что прохлада придет еще не скоро
В Татарстане судебные заседания теперь будут вестись онлайн
Жители Татарстана этой осенью высадят 1 миллион деревьев
Здоровое питание или опасная игра? Влияние веганства на риск РПП среди молодежи
Здоровое питание или опасная игра? Влияние веганства на риск РПП среди молодежи
В Татарстане проверили почти 180 мигрантов на соблюдение законодательства
Казань обошла Екатеринбург по количеству иностранных авиакомпаний
В Луганске планируют восстанавливать учреждения культуры по опыту Татарстана
В Луганске планируют восстанавливать учреждения культуры по опыту Татарстана
Росгвардия проведет прямую линию по вопросам трудоустройства и службы по контракту