Жители Татарстана этой осенью высадят 1 миллион деревьев

В республике пройдет масштабная акция «Сохраним лес», в рамках которой планируется высадить миллион саженцев на площади более 200 гектаров. Об этом на сегодняшнем брифинге в Казани сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Как отметил министр, участки для посадки деревьев уже подбираются – как на территории лесного фонда (98 га), так и на землях муниципалитетов. Как обычно, плоащдками для высадки деревьев станут лесопосадки рядом с деревнями Вороновка и Пиголи, на территории санатория «Каменка» и рядом с жилым массивом Большие Дербышки.

В рамках акции планируется высадить саженцы сосны, ели, лиственницы, липы, рябины и других пород.

Ранее мы писали, что власти Татарстана рассматривают возможность увеличения единовременных выплат для молодых специалистов лесной отрасли до 300-500 тысяч рублей.