 Жители Татарстана могут решить, какой бизнес будет в парках
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Жители Татарстана могут решить, какой бизнес будет в парках

С 23 июня жители республики могут пройти опрос по качеству услуг в парках в 45 муниципальных образованиях.

Республика
23 июня 2023  11:38
Автор:
Шахерезада Курбанова

Жители Татарстана могут решить, какой бизнес будет в парках. Об этом сообщают в пресс-службе Института развития городов РТ.

С 23 июня на сайте park.tatar жители республики могут пройти опрос по качеству услуг в парках в 45 муниципальных образованиях. Каждый может рассказать, какие парки он посещает чаще и оценить, каких услуг не хватает на этих территориях. Достаточно ли там освещения, нужны ли еще точки питания.

По итогам опроса, для предпринимателей будет сформирован перечень рекомендаций по услугам и сервисам. Для начала необходимо выбрать район проживания и парк, либо другое общественное пространство, где требуется улучшить качество услуг и сервисов. Далее респонденту нужно ответить на 21 короткий вопрос, выбрав предпочтительный вариант. Прохождение опроса займет около 10 минут.

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