Жители Татарстана потеряли 1,5 млрд рублей за три месяца из-за мошенников

За первый квартал 2025 года злоумышленники похитили у жителей Татарстана 1,35 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника отдела по раскрытию мошенничеств МВД РТ Рафаэль Мусаев на брифинге в Кабмине республики.

Ключевые цифры:

Зафиксировано 6 000 IT-преступлений (на 20% меньше , чем за тот же период в 2024 году).

Раскрыто 1 300 преступлений .

Доля IT-преступлений в общей статистике достигла 50%.

Как борются с мошенниками?

Татарстан занимает 2-е место в России по эффективности противодействия цифровому мошенничеству.

Усилена работа по блокировке подозрительных транзакций и информированию граждан.

Советы от МВД:

Не переводите деньги по просьбе «сотрудников банка» или «родственников» по телефону.

Проверяйте ссылки перед вводом данных карты.

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.

Куда сообщать о мошенничестве?

Звоните 112 или 02 (с мобильного — 102).