Жители Татарстана потеряли 1,5 млрд рублей за три месяца из-за мошенников

За первый квартал 2025 года злоумышленники похитили у жителей Татарстана 1,35 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника отдела по раскрытию мошенничеств МВД РТ Рафаэль Мусаев на брифинге в Кабмине республики.
Ключевые цифры:
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Зафиксировано 6 000 IT-преступлений (на 20% меньше, чем за тот же период в 2024 году).
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Раскрыто 1 300 преступлений.
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Доля IT-преступлений в общей статистике достигла 50%.
Как борются с мошенниками?
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Татарстан занимает 2-е место в России по эффективности противодействия цифровому мошенничеству.
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Усилена работа по блокировке подозрительных транзакций и информированию граждан.
Советы от МВД:
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Не переводите деньги по просьбе «сотрудников банка» или «родственников» по телефону.
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Проверяйте ссылки перед вводом данных карты.
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Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.
Куда сообщать о мошенничестве?
Звоните 112 или 02 (с мобильного — 102).