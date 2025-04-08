Жители Татарстана потеряли 1,5 млрд рублей за три месяца из-за мошенников

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Республика
8 апреля 2025  12:16

За первый квартал 2025 года злоумышленники похитили у жителей Татарстана 1,35 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника отдела по раскрытию мошенничеств МВД РТ Рафаэль Мусаев на брифинге в Кабмине республики.

Ключевые цифры:

  • Зафиксировано 6 000 IT-преступлений (на 20% меньше, чем за тот же период в 2024 году).

  • Раскрыто 1 300 преступлений.

  • Доля IT-преступлений в общей статистике достигла 50%.

Как борются с мошенниками?

  • Татарстан занимает 2-е место в России по эффективности противодействия цифровому мошенничеству.

  • Усилена работа по блокировке подозрительных транзакций и информированию граждан.

Советы от МВД:

  • Не переводите деньги по просьбе «сотрудников банка» или «родственников» по телефону.

  • Проверяйте ссылки перед вводом данных карты.

  • Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.

Куда сообщать о мошенничестве?
Звоните 112 или 02 (с мобильного — 102).

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