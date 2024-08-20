Жители Татарстана считают престижными IT, но не рабочие профессии

В Татарстане профессию IT-специалиста считают престижной 68% опрошенных, это самый высокий показатель по стране, выяснила служба исследований hh.ru. На втором месте по престижности – ученые и исследователи (41%), на третьем – инженеры и врачи (34%). Квалифицированные рабочие оказались лишь на шестом месте (7%).

Несмотря на востребованность рабочих специальностей, отношение к ним меняется медленно. 40% опрошенных отметили рост престижа таких профессий за последнее десятилетие, в то время как 28% считают, что быть квалифицированным рабочим стало менее престижно.

В числе причин роста престижа рабочих профессий опрошенные называют высокий спрос и зарплаты, а также современное оборудование. Те же, кто не считает эти профессии престижными, чаще всего ссылаются на низкие зарплаты и тяжелые условия труда.