Жители Татарстана смогут выбрать название для медицинского приложения

Минздрав Татарстана разрабатывает мобильное приложение для контроля здоровья, записи к врачу и получения информации о медучреждениях. Сейчас в официальном сообществе ведомства ВКонтакте проходит опрос, где пользователи могут предложить или проголосовать за понравившееся название.

Ранее в соцсети уже собирали пожелания по функционалу приложения – все предложения переданы разработчикам для реализации. Новый сервис призван сделать медицинские услуги республики более доступными и удобными для жителей.