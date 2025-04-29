Жители Татарстана смогут выбрать название для медицинского приложения

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Республика
29 апреля 2025  15:56

Минздрав Татарстана разрабатывает мобильное приложение для контроля здоровья, записи к врачу и получения информации о медучреждениях. Сейчас в официальном сообществе ведомства ВКонтакте проходит опрос, где пользователи могут предложить или проголосовать за понравившееся название.

Ранее в соцсети уже собирали пожелания по функционалу приложения – все предложения переданы разработчикам для реализации. Новый сервис призван сделать медицинские услуги республики более доступными и удобными для жителей.

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