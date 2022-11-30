Жители Татарстана собрали более 34 млн рублей для мобилизованных

Татарстанцы собрали для мобилизованных 34,6 млн рублей, за счет чего бойцам закупили предметы первой необходимости и инструменты. О том, что гуманитарную помощь закупают по потребностям, сообщил координатор республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

«Например, в числе закупленного – тактические носки вместо обычных. Разница между ними большая: тактические носки плотно облегают стопу и голень во время больших физических нагрузок и способны уберечь сухожилия от растяжения», - объяснил Сафин.

Если вы хотите присоединиться к гуманитарной помощи мобилизованным, вы можете: оформить денежное пожертвование на благотворительный счет, собрать гуманитарную помощь, стать волонтером.

Актуальные списки необходимых татарстанским военным и их семьям вещей, адреса пунктов приема гуманитарной помощи опубликованы на сайте республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Ранее «КВ» сообщали, что в Ростовскую область доставлен один из автомобилей «УАЗ», который жители Нижнекамска передали для бойцов татарстанского батальона «Тимер».

«Дорогие жители города Нижнекамска! Хочу сказать вам большое спасибо. Мы получили транспортное средство. Все в наших руках! Победа за нами», - передал слова батальона один из бойцов.