 Жители Татарстана собрали более 34 млн рублей для мобилизованных
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Жители Татарстана собрали более 34 млн рублей для мобилизованных

Необходимые вещи для мобилизованных закупают по потребностям самих бойцов.

Республика
30 ноября 2022  14:16
Автор:
Ольга Ильина

Татарстанцы собрали для мобилизованных 34,6 млн рублей, за счет чего бойцам закупили предметы первой необходимости и инструменты. О том, что гуманитарную помощь закупают по потребностям, сообщил координатор республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

«Например, в числе закупленного – тактические носки вместо обычных. Разница между ними большая: тактические носки плотно облегают стопу и голень во время больших физических нагрузок и способны уберечь сухожилия от растяжения», - объяснил Сафин.

Если вы хотите присоединиться к гуманитарной помощи мобилизованным, вы можете: оформить денежное пожертвование на благотворительный счет, собрать гуманитарную помощь, стать волонтером.

Актуальные списки необходимых татарстанским военным и их семьям вещей, адреса пунктов приема гуманитарной помощи опубликованы на сайте республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Ранее «КВ» сообщали, что в Ростовскую область доставлен один из автомобилей «УАЗ», который жители Нижнекамска передали для бойцов татарстанского батальона «Тимер».

«Дорогие жители города Нижнекамска! Хочу сказать вам большое спасибо. Мы получили транспортное средство. Все в наших руках! Победа за нами», - передал слова батальона один из бойцов.

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