Жители Татарстана стали игнорировать звонки из поликлиник из-за мошенников

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев заявил, что доверие населения к приглашениям на диспансеризацию заметно снизилось. Люди опасаются, что за звонками от имени медучреждений скрываются аферисты.

«Медицинские организации никогда не запрашивают коды подтверждения или дополнительную информацию через СМС. Такой практики у нас нет. Мы лишь оповещаем и приглашаем пациентов, при необходимости согласовывая удобное время для визита в поликлинику», — пояснил министр.

Записаться на профилактические мероприятия можно самостоятельно через портал госуслуг или мессенджер Max. В планах на 2026 год — провести диспансеризацию 1,48 млн взрослых жителей республики, включая углубленные обследования и оценку репродуктивного здоровья. Последних запланировано более 557 тыс.

Для удобства пациентов поликлиники будут работать в вечерние часы и в выходные дни.