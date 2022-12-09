Жительница Казани оплатила долг в 420 тыс. рублей после того, как ее дом арестовали

Длительное время жительница Казани не оплачивала налоги, из-за чего образовался долг в 420 тыс. рублей. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, но женщина так и не закрыла долг. Тогда пристав арестовал дом должницы с земельным участком.

Прошло два дня, и женщина предъявила в отделении приставов квитанцию об оплате долга. Арест с имущества сняли, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за долг в более 9 млн рублей судебные приставы арестовали пассажирское судно. После возбуждения исполнительного производства судоходная компания так и не погасила задолженность, поэтому сотрудник приставов обратился в регистрирующие органы и узнал о наличии имущества. После чего было арестовано судно. Если должник не выплатит крупную сумму, судно продадут.