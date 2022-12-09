 Жительница Казани оплатила долг в 420 тыс. рублей после того, как ее дом арестовали
news_header_top_970_100

Жительница Казани оплатила долг в 420 тыс. рублей после того, как ее дом арестовали

Сейчас арест с имущества сняли.

Город
9 декабря 2022  11:56
Автор:
Ольга Ильина

Длительное время жительница Казани не оплачивала налоги, из-за чего образовался долг в 420 тыс. рублей. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, но женщина так и не закрыла долг. Тогда пристав арестовал дом должницы с земельным участком.

Прошло два дня, и женщина предъявила в отделении приставов квитанцию об оплате долга. Арест с имущества сняли, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за долг в более 9 млн рублей судебные приставы арестовали пассажирское судно. После возбуждения исполнительного производства судоходная компания так и не погасила задолженность, поэтому сотрудник приставов обратился в регистрирующие органы и узнал о наличии имущества. После чего было арестовано судно. Если должник не выплатит крупную сумму, судно продадут.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Менделеевском районе добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» выплатят по 20 тыс. рублей
В выходные в Татарстан придет циклон с ледяными дождями и метелью
В Татарстане гендиректор фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 20,3 млн рублей
В Челнах организацию и ее главу оштрафовали на 70 тыс. за незаконный прием на работу экс-госслужащего
За сутки COVID-19 заразились 90 татарстанцев
В Рыбно-Слободском районе спасатели вывезли со льда пьяного рыбака, который не мог двигаться
На казанской телебашне 12 декабря включат подсветку в цветах триколора
Жительница Казани оплатила долг в 420 тыс. рублей после того, как ее дом арестовали