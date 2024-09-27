Жительница Казани предстанет перед судом за хищение 12 миллионов рублей

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве. Ей вменяют шесть эпизодов хищений, совершенных в период с 2019 по 2023 годы, пишет пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемая, под предлогом помощи в устройстве детей в детский сад, похитила у нескольких родителей более 170 тысяч рублей.

В 2022-2023 годах женщина создала в мессенджере группу, где размещала объявления о продаже товаров по заниженным ценам. Она частично выполняла заказы, чтобы завоевать доверие, а затем перестала поставлять продукцию. В результате мошенничества злоумышленница похитила свыше 12 миллионов рублей у 362 жителей Татарстана.

В июле 2023 года женщина повторила схему, обманув шестерых жителей коттеджного поселка «Тургай» и похитив у них более 570 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.