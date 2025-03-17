Жительница Лениногорска потеряла полмиллиона рублей, став жертвой мошенников

В Лениногорском районе 70-летняя женщина лишилась 505 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников, которые использовали схему «Безопасный счет». Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о краже, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По словам потерпевшей, все началось с телефонного звонка от незнакомца, который представился сотрудником государственной службы. Он уведомил пенсионерку о возбуждении в отношении нее уголовного дела, связанного с подозрением в содействии террористам, якобы из-за оформленного на ее имя кредита.

Мошенники убедили женщину, что ей необходимо срочно перевести свои сбережения на «безопасный счет», чтобы защитить их. Находясь в состоянии стресса и паники, она выполнила все инструкции злоумышленников и перевела им деньги, которые хранила дома. Лишь после перевода средств она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, часть 3, «Мошенничество».

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