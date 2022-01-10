Жительница Саратова сдавала казанцам в аренду несуществующие квартиры

Жителям Казани 27-летняя мошенница из Саратова сдавала несуществующие квартиры. Об этом «КВ» сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

«Как установили полицейские, злоумышленница на различных сайтах по продаже и аренде недвижимости размещала объявление о сдаче „несуществующего« жилья. Потерпевшие переводили денежные средства мошеннице на банковскую карту в качестве предоплаты, после чего она переставала выходить на связь», — отметили в пресс-службе УМВД по Казани.

Общий ущерб превысил 50 тыс. рублей, свою вину девушка полностью признала. Ее оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани задержали курьера, который забирал у пенсионеров деньги и передавал их мошенникам.