 Жительница Саратова сдавала казанцам в аренду несуществующие квартиры
news_header_top_970_100

Жительница Саратова сдавала казанцам в аренду несуществующие квартиры

Общий ущерб превысил 50 тыс. рублей, свою вину девушка полностью признала. 

Истории
10 января 2022  11:04
Автор:
Эдуард Салихов

Жителям Казани 27-летняя мошенница из Саратова сдавала несуществующие квартиры. Об этом «КВ» сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

«Как установили полицейские, злоумышленница на различных сайтах по продаже и аренде недвижимости размещала объявление о сдаче „несуществующего« жилья. Потерпевшие переводили денежные средства мошеннице на банковскую карту в качестве предоплаты, после чего она переставала выходить на связь», — отметили в пресс-службе УМВД по Казани.

Общий ущерб превысил 50 тыс. рублей, свою вину девушка полностью признала. Ее оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани задержали курьера, который забирал у пенсионеров деньги и передавал их мошенникам.

Новости
В Татарстане мужчина угрожал расправой прибывшему по вызову полицейскому
В Казани с начала года выпало 73% от месячной нормы осадков
На сайте ГИБДД произошел сбой: водители не могли проверить штрафы
На ремонт дорог в Челнах направят свыше 2 млрд рублей
Мэр Челнов раскритиковал доклад главного санврача города за ослабление антиковидных мер
В России по «Пушкинской карте» разрешат покупать билеты на кино, снятое при поддержке Минкульта
В новогодние каникулы жители и гости Казани совершили 2,3 млн поездок на общественном транспорте
Власти Татарстана определили точки, где запрещается продажа алкоголя