Жительница Татарстана смогла вернуть деньги, украденные мошенниками

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Республика
15 июля 2024  20:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Благодаря вмешательству Лениногорской городской прокуратуры, пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, смогла вернуть похищенные у нее деньги.

В ноябре прошлого года женщина отдала 100 тысяч рублей мошенникам, которые убедили ее, что ее родственница стала виновницей ДТП и что для ее освобождения от ответственности нужны деньги.

В ходе следствия выяснилось, что к совершению преступления были причастны двое подростков. Поскольку несовершеннолетние несут ответственность за свои действия через своих законных представителей, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба с родителей подростков.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал родителей вернуть пенсионерке украденные 100 тысяч рублей.

За полгода мошенники смогли украсть больше 2 млрд рублей у жителей республики. При этом, правоохранители отмечают низкий уровень раскрытия преступлений с использованием информационных технологий. Как правило, мошенники используют надежные схемы шифрования, поэтому дойти до «виновника» беды иногда не предоставляется возможным. Полиция просит быть внимательнее и не вестись на провокации неизвестных, тщательно проверяя сказанную информацию.

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