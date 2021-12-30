Жительница Татарстана выиграла один миллион рублей от торговой сети «Пятерочка»

Жительница Татарстана Светлана Ахтарова выиграла один миллион рублей от торговой сети «Пятерочка» и компании Сoca-Cola. Вторым миллионером стал житель Ижевска.

Светлана проживает в Альметьевске, работает инженером в компании «Татнефть». Она рассказала, откуда узнала об акции и куда хочет потратить выигрыш, — сообщает ИА «Татар-информ».

«У меня есть мобильное приложение „Пятерочка“. В нем пришло уведомление с предложением поучаствовать в акции. И я решила попробовать, так как никогда в жизни ничего не выигрывала», — рассказала победительница .

Женщина отметила, что часть выигранных средств потратит на свое здоровье. А также отложит деньги на образование дочери, которой сейчас 16 лет.