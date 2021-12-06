Жительнице Татарстана грозит срок за аферу с поддельным сертификатом о вакцинации

Жительнице Челнов грозит срок за аферу с поддельным сертификатом о вакцинации. Прокуратура утвердила обвинение, материалы направлены в суд. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По версии следствия, в июле этого года 26-летняя женщина предложила челнинке купить фиктивный сертификат о вакцинации от COVID-19. При этом обещала внести всю информацию в базу данных. Свою услугу она оценила в 21 тыс рублей. После того, как женщина получила деньги, она перестала выходить на связь с «клиенткой».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что предоставление чужого или поддельного сертификата о вакцинации уголовно преследуется. Максимальное наказание может составить до полугода лишения свободы.