 Жительнице Татарстана грозит срок за аферу с поддельным сертификатом о вакцинации
news_header_top_970_100

Жительнице Татарстана грозит срок за аферу с поддельным сертификатом о вакцинации

Злоумышленница пообещала внести в базу данных сведения о якобы сделанной прививке.

Истории
6 декабря 2021  11:11
Автор:
Эдуард Салихов

Жительнице Челнов грозит срок за аферу с поддельным сертификатом о вакцинации. Прокуратура утвердила обвинение, материалы направлены в суд. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По версии следствия, в июле этого года 26-летняя женщина предложила челнинке купить фиктивный сертификат о вакцинации от COVID-19. При этом обещала внести всю информацию в базу данных. Свою услугу она оценила в 21 тыс рублей. После того, как женщина получила деньги, она перестала выходить на связь с «клиенткой».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что предоставление чужого или поддельного сертификата о вакцинации уголовно преследуется. Максимальное наказание может составить до полугода лишения свободы.

Новости
У двух человек, приехавших в Россию из ЮАР, нашли штамм омикрон
В Казани студенты и школьники получат именные стипендии мэра размером от 20 до 100 тыс. рублей
В Набережных Челнах из окна школы выпала ученица шестого класса
Улицу Меховщиков в Казани перекрыли на год из-за обнаруженных построек 1940-х годов
В Казани трамвай насмерть сбил 15-летнюю девушку
Бугульминский архитектор украсит город к Новому году в стиле Minecraft
В Татарстане открылся VI туристический форум «Ориентиры будущего»
В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 227 человек