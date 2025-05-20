Жительницу РТ осудили на полгода колонии за контрабанду табака

В Лаишевском районе вынесен приговор 35-летней женщине, пытавшейся незаконно провезти крупную партию табачных изделий из США. Об это сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Татарстанской таможни. Известно, что гражданка возвращалась в Казань через Стамбул и, несмотря на наличие в багаже дорогостоящей табачной продукции, выбрала «зеленый коридор», который служит для прохождения таможни при отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Сотрудники аэропорта задержали нарушительницу. У нее изъяли контрабандный товар на сумму 613 тысяч рублей, после чего возбудили уголовное дело.

В таможне напомнили, что физические лица могут ввозить лишь ограниченное количество табачных изделий для личного пользования без уплаты пошлин. Допустимые нормы включают не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табачной продукции в любом сочетании.

Лаишевский районный суд признал женщину виновной в контрабанде и назначил наказание в виде 6 месяцев колонии-поселения.