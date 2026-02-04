Жителя Казани спасли из горящей квартиры, пожар начался из-за непотушенной сигареты

4 февраля 2026  14:57
Владислав Косолапкин

В Казани произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Ботанической. Как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Из пятиэтажного здания самостоятельно эвакуировались 120 человек. Однако, по данным спасателей, в одной из квартир оставался 51-летний мужчина. Прибывшие пожарные провели разведку, вскрыли дверь и с помощью спасательного оборудования — маски, изолирующей дыхательные пути, — благополучно вывели его на улицу. Пострадавший госпитализирован.

В ГУ МЧС по РТ напомнили о правилах безопасности при курении:

Не курить в постели, на диване и в состоянии сильной усталости.

Не оставлять тлеющие сигареты без присмотра.

Не выбрасывать окурки из окна или с балкона.

Обязательно пользоваться пепельницей и следить, чтобы она стояла на негорючей поверхности.

