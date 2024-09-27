Жителя Татарстана с туберкулезом принудили вернуться в больницу, из которой он сбежал

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Республика
27 сентября 2024  18:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Апастовском районе прокуратура отстояла интересы общества, добившись принудительной госпитализации 45-летнего местного жителя, страдающего активной формой туберкулеза.

Мужчина, ранее судимый, состоял на учете в противотуберкулезном диспансере и проходил лечение в стационаре, однако самовольно его покинул.

Игнорируя вызовы врачей, он подвергал опасности окружающих, поскольку активная форма туберкулеза является эпидемиологически опасным заболеванием.

Прокурор Апастовского района обратился в суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации пациента. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и больной был направлен на стационарное лечение.

Данные действия прокуратуры направлены на защиту здоровья населения и предотвращение распространения опасных заболеваний.

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