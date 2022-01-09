Жителям Татарстана рассказали новые правила при прохождении техосмотра

С 30 декабря 2021 года в Федеральный закон вступили новые поправки, согласно которым частные автомобили и мотоциклы не требуют обязательного технического осмотра. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Теперь техосмотр будут проходить только служебные машины. По правилам, такси и автобусы старше 5-10 лет будут проверяться раз в год.

Также теперь при регистрации авто необходима действующая диагностическая карта старше четырех лет. При изменении конструкции автомобиля осмотр нужен обязательно.

Ранее «КВ» сообщали, какие законы вступают в силу в январе.