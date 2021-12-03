Это провал: почему в Казани земля уходит из-под ног, меняя маршруты транспорта

В Казани на улице Чистопольской произошел очередной провал. Из-за дорожных работ по устранению новой дыры уже поменяли маршруты троллейбусов и автобусов.

Провал это не первый и не единственный – дорожные работы на многострадальной улице продолжаются уже с марта. «Водоканал» не успевает латать дыры, как на улице появляются новые. И если на оживленной проезжей части ремонт идет – куда деваться, транспорт-то ходить должен, то у домовых проездов рядом со сквером «Сатмбул» дыры ремонтировать никто не торопится. Они тут с весны.

«На болоте живем, поэтому и ямы кругом»

Сегодня ночью на улице Чистопольской, 60 образовалась очередная дорожная яма – не просто повреждение асфальта, а в буквальном смысле провал. Троллейбусы и автобусы уже успели поменять маршруты, а «Водоканал» проводит работы по устранению проблемы.



Приехав на место, где обвалился асфальт, я поинтересовалась у рабочих, в чем причина очередного обвала и когда же они планируют закончить ремонт, завершив эпопею неудобства для водителей и пассажиров общественного транспорта.

«Мы не знаем, почему так произошло, и когда закончим, тоже не знаем», — многозначительно ответил мне один из рабочих.



Жители дома № 60 связывают провал с деятельностью «Водоканала». Так, одна из женщин предположила, что все из-за работ на третьем Северном коллекторе, которые идут уже с октября.

«Работы тут [на Северном коллекторе] уже идут давно, наверное, поэтому. Мы на болоте живем, поэтому неудивительно, что у нас ямы кругом», — сказала местная жительница.

Действительно, еще в октябре МУП «Водоканал» проводил пресс-конференцию для журналистов, где генеральный директор Андрей Егоров рассказал, что Казань стоит на старых коммунальных сетях, где огромный процент износа и постоянно случаются аварии. Конкретно третий Северный коллектор, который проходит от улицы Гаврилова по проспекту Ямашева и Амирхана до Чистопольской и Вахитова, был построен еще в 1985 году.



С начала этого года на коллекторе зарегистрировано 23 провала, хотя ранее за девять лет таких ям провалилось в общем числе всего 15.

Также «Водоканал» сообщил, что предприятию необходимы средства на устранение аварий. Только для того, чтобы отремонтирвать сеть на третьем Северном коллекторе, «Водоканалу» нужно 6,6 млрд рублей.

«Водоканал» провалы перед сквером «Стамбул» устранять не спешит

Пока на пересечении улиц Амирхана и Чистопольской рабочие пытаются засыпать новую яму, кажется, что про провалы возле сквера Стамбул «Водоканал» уже забыл.

Еще в марте этого года перед главным входом в сквер произошел обвал дорожного грунта. Из-за провала даже произошло ДТП – в яму ушел автомобиль. Машину удалось вытащить, обошлось без пострадавших, владелец отделался лишь помятым бампером.

До сих пор место огорожено забором, а на листочке А4 написано, что в данный момент ведутся аварийные работы. Предприятие заботливо повесило на ближайших столбах знаки, которые указывают на обход, а на огороженной территории уже выросла трава.

В августе местные жители рассказывали, что обвалы их «напрягают», и они ждут не дождутся, когда же «Водоканал» решит проблему.

«Ситуация с провалом очень напрягает повседневную жизнь, потому что проблемы с дорогой случаются постоянно. Особенно провал у входа в сквер, который месяцами ремонтируют. Хочется, чтобы дорожные работы прошли быстрее и эту дыру заделали», — поделилась одна из жительниц.

Девушка также предположила, что дорожные обвалы появляются из-за расположения домов – вблизи Казанки, на болотистой местности.

Так, в ряд напротив бульвара «Белые цветы» сейчас ограждено три места. Пока неизвестно, когда местные жители наконец-то смогут спокойно ездить и ходить по огороженной территории.

«Статистику обвалов по городу не ведем»

Мэрия Казани на вопрос о количестве таких провалов на дорогах столицы ответила, что статистику подобных дорожных происшествий они не ведут.

«Статистика обвалов по городу не ведется. Они выявляются по мере поступления обращений от граждан или во время осмотра территорий сотрудниками администраций районов комитета внешнего благоустройства, управления административно-технической инспекции, управляющих компаний, ГИБДД», — рассказали журналисту «КВ» в пресс-службе мэрии Казани.

Также муниципалитет объяснил причины возникновения дорожных ям. Источниками проблем являются изношенность подземных сооружений, сетей, некачественно выполнненная обратная засыпка мест производства работ или же нарушение целостности подземных сооружений.

«Проблемы на дорогах устраняют путем засыпки. К работам приступают незамедлительно, после поступления информации. Средства на починку берутся у собственника сетей или сооружений», — говорится в сообщении.

«У казанских автомобилистов есть шансы искупаться в кипятке»

Чтобы оценить масштабы и эпичность ситуации, мы отправили фотографии ям эксперту, главному редактору журнала «Клуб 4X4», который пишет о внедорожниках и всем, что связано с ними, Максиму Ракитину. По его словам, причиной дыр может быть несколько вариантов: плохие ливневки, что в Казани не редкость, также ямы могут появляться из-за того, что дороги подмывают грунтовые воды.

«Это происходит оттого, что образуется пустота. Она возникает точно так же внезапно. Когда асфальт клали на этот участок, ее могло там не быть, это была твердая земля, но поскольку идут дожди и не работают ливневки, грунтовые воды, подземные реки – все это может привести к появлению ям», — сказал эксперт.

Он отметил, что если туда попадет автомобиль, то есть шанс искупаться в кипятке.

«Люди, которые кладут асфальт, не знают, какие там грунты, как ведут себя подземные реки, где находится теплоцентраль, как это можно все обезопасить и укрепить. В итоге это все и приводит к таким последствиям», — заключил Ракитин.