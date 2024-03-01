Зловонный полигон в Самосырово будут использовать для производства электроэнергии

Самосырово — больная тема для жителей округа, куда доходил зловонный аромат с полигона. Власти решили, что нужно искать лучшие мировые практики по делу о дегазации.

Тогда было потрачено около 2 млн рублей на проведение газохимических исследований.

Свалку в прошлом году включили в проект по рекультивации, на это потратили 872 млн рублей.

Сейчас здесь реализуется пилотный проект по дегазации. Свалочный газ направлен на производство электроэнергии. Из мусора смогут вырабатывать 1,5 мегаватт и такого газа хватит на 20–25 лет.

Эксперты рассказали, каким образом это происходит: газ собирается и поступает по трубопроводам в систему газовой очистки. Проходя угольные, а затем и сетчатые фильтры, он он выходит с минимальном содержанием примесей.

Сегодня 1,5 млн кубометров мусора в совокупности выделяют до 1,3 тысячи кубометров свалочного газа.

Пока потребителей вырабатываемой электрической энергии не нашли.