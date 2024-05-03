Знамя победы вновь представят в Национальном музее

Из фондов музея торжественно вынесут знамя 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, которая была сформирована на территории Татарской АССР и участвовала в штурме Берлина. Вынос знамени в музей зал пройдет в 12 часов в сопровождении почетного караула.

- Это знаковое для Национального музея событие, как и вынос легендарных Моабитских тетрадей Мусы Джалиля. Наш долг – хранить такие уникальные реликвии и рассказывать о них людям, особенно молодым. Нам важно, чтобы такие события были наполнены смыслом, ведь знакомство с историей Мусы Джалиля и знаменем, дошедшим до Берлина – это и есть любовь к Родине. - подчеркнула генеральный директор музея Алиса Вяткина.

В этом году в рамках мероприятия артисты театра Камала зачитают письма поэта Фатиха Карима из фондов Национального музея. Он писал эти письма своим дочерям с фронта. А руководитель отдела научной реконструкции Владислав Хабаров пригласит всех на специальную лекцию про нашего земляка, защитника Брестской крепости майора Петра Гаврилова.