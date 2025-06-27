«Золотая маска» впервые в Казани: историческое событие для театральной России

Впервые за 31 год существования «Золотой маски» вручение главной театральной награды России прошло не в Москве. Местом проведения церемонии стала Казань, а именно сцена нового здания Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.

Владимир Машков: «Золотая маска» в Казани - это для меня большая радость! Фото: kzn.ru

Также впервые в рамках «Золотой маски» состоялся цикл образовательных мероприятий. В Национальной библиотеке РТ, Казанском государственном институте культуры, Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова и театре имени Г.Камала были организованы мастер-классы, лекции ведущих театральных деятелей России, творческие встречи, круглые столы. Одним из центральных событий стала выставка «Театр начинается с афиши», открывшаяся в Национальной библиотеке РТ. Здесь представлены афиши спектаклей сезона 2023 - 2024 годов, номинированных на «Золотую маску».

- Не прошло и полугода с нашей встречи на открытии нового здания театра Камала. Когда появляется новый театр, тем более в такое непростое время, - это огромное событие. Меня поразил театр и поразило то, что руководство Татарстана и Казани с таким уважением относятся к театральному искусству и служителям Мельпомены. Мне очень захотелось, чтобы это новейшее здание театра с уникальными сценами, современнейшим оборудованием увидела вся театральная Россия, поэтому я предложил провести «Золотую маску» в Казани. Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал эту идею, и вот мы в Казани! Для меня это огромная радость, - рассказал президент российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», председатель Союза театральных деятелей РТ, народный артист России Владимир Машков.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова подчеркнула, что открытие нового здания театра в Казани - это замечательный мотивационный пример для глав других субъектов Российской Федерации, что необходимо вкладывать средства в развитие культуры и эти инвестиции всегда оправданы.

- Фестиваль «Золотая маска», безусловно, преобразит театральную жизнь нашей столицы и всего Татарстана. Я хочу выразить огромную благодарность всем вам, кто приехал на этот праздник искусства. Отдельное спасибо Раису нашей республики, благодаря ему мы имеем такое роскошное здание театра Камала. Великий Мейерхольд говорил об удивительном свойстве театра: «Талантливым актерам всегда достается умный зритель». В Казани зритель именно такой - умный, благодарный и внимательный. А сегодня он стал еще и счастливым, потому что к нам приехало столько театров и выдающихся актеров. Пусть это станет доброй традицией! Добро пожаловать в Казань! - приветствовал гостей мэр Казани Ильсур Метшин.