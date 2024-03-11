Золото «Казанского лыжного марафона» взяла лыжница из Вологды

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Спорт
11 марта 2024  13:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В казанском поселке Юдино прошел 57-й по счету лыжный турнир, объединивший 37 регионов России – это 650 спортсменов. 

Комплекты медалей разыграли среди женщин и мужчин профессионального и любительского уровней. Так, в дистанции 50 км среди женщин золото завоевала Юлия Чекалева из Вологды. Второе место заняла Диана Алексеева из Можги, а третье – Элина Альтапова из Татарстана.

Среди мужчин лучшим стал Рауль Шакирзянов, который входит в состав российской сборной. Серебро взял Руслан Аблязизов из Пермского края, бронзу – Алексей Зубков из Можги.

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Золото «Казанского лыжного марафона» взяла лыжница из Вологды
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