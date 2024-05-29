Зоя, Зизи или Марго: казанцы выбирают имя новорожденной зебре

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Город
29 мая 2024  14:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В эту пятницу, 31 мая, в Казани объявят имя новорожденной зебры, которая появилась на свет накануне. Для Казанского зооботсада это историческое событие, ведь зебра впервые родила малыша на территории парка.

Мать по кличке Точка вместе с двумя другими зебрами была приобретена мэром города Ильсуром Метшиным. Метшин отметил, что рождение жеребенка подтверждает комфортные условия содержания животных в зоопарке.

 Фото: Канал Казанского зооботсада

Зооботсад предложил горожанам самим выбрать имя малышке. В комментариях под постом уже собралось больше 200 вариантов. Казанцы предложили различные имена, как человеческие, так и слова, обозначающие неодушевленные предметы. Вот некоторые варианты:

«ЗАПЯТУЛЯ если маму зовут Точка», – предложила пользователь Дарья. 

«Пусть останется Ромашкой. Полоски как лепесточки», – отметила Лилия Лестева. 

«Чебелла (от черно-белая, при этом в переводе с итальянского che Bella- классная, отличная, красивая)», – написала Юлия Созинова. 

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